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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
YOZGAT - KPSS ortaöğretim oturumu başladı

YOZGAT - KPSS ortaöğretim oturumu başladı

- KPSS Ortaöğretim oturumundan görüntüler - Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan adaylar - Adayların salonlara alınması - Emanet bırakılan takı - Adayların sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılması - Adayların kimlik kontrolü - Son dakikada yetişen adaylar YOZGAT (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu, başladı.
Yozgat 'ta Bozok Üniversitesi kampüs alanında sınava giren adaylar, dezenfektan ile ellerini dezenfekte ettikten sonra maske ve mesafe kuralına göre sınav salonlarına alındı.Görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılan adaylar, yapılan kimlik kontrolü ve aramadan sonra sınav salonlarına geçti.Bazı adaylar ise sınava son saniyelerde yetişti.

Irak Trol 

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