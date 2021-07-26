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YOZGAT - Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu

YOZGAT - Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu

- Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırı - Çadır önünde bekleyen vatandaşlar - Vatandaşlara aşı uygulanması - Aşı olan vatandaşlardan Şefika Özben ile röportaj Yozgat 'ta Kovid - 19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturduYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı için kurulan çadırın önünde yoğunluğa neden oldu.Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlara sırayla aşı yapıldı. Sağlık ekipleri saat 15.00'e kadar 150 kişiye aşı uyguladı.Aşı olan vatandaşlardan Şefika Özben, dünyanın Kovid - 19 ile mücadele ettiğini belirterek, "Aşı ile ancak önüne geçilecek. Ankara'da oturuyorum izinde olduğum için ikinci aşımı memleketimde oldum." dedi.
Öte yandan Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan aşı olmasını isteyerek, "Aşı olmak sizleri hasta olmaktan, hasta olursanız hastalığı ağır geçirmekten ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktan korur. Yarın geç olabilir. Aşınızı yaptırın, güvende olun." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Koronavirüs Aşı Koronavirüs 

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