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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

YOZGAT - Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

- Dövüştürülen köpeklerin görüntüsü - Boğuşan köpekler - Çevreden gelen vatandaşların köpekleri ayırmaya çalışması - Jandarma ekiplerinin olay yerinde işlem yapması Yozgat 'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Köpek Dövüşü Para Cezası Köpek Akalan Hayvan Barınağı 

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