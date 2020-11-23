YOZGAT - Köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
- Dövüştürülen köpeklerin görüntüsü - Boğuşan köpekler - Çevreden gelen vatandaşların köpekleri ayırmaya çalışması - Jandarma ekiplerinin olay yerinde işlem yapması Yozgat 'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.
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