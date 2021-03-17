YOZGAT - Kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
- Yaralıların ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine getirilişi - Yaralıların sedye ile hastaneye alınması Yozgat ’ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Yerköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Hasan Hüseyin Alp (52) yönetimindeki 66 AR 709 plakalı kamyonet, Yozgat - Ankara kara yolu Salmanlı köyü kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada yaralanan sürücü ile kamyonetteki Hakkı Akgül (44) ve Elmas Alp (79), 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.Elmas Alp, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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