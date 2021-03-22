Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YOZGAT - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

YOZGAT - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

- Yozgat kent merkezinden görüntü - Cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu - Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması yapması - Erol Demirtürk ile röportajYOZGAT (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13 - 19 Mart'ı kapsayan verilere göre, Yozgat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayısı 100 bin kişide 46,05'ten 92,82'ye yükseldi.Sarı bölgeden, turuncu bölgeye geçen kentte, cadde ve sokaklar ile banka önlerinde insan yoğunluğu sürüyor. Yozgat Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlemelerini sürdürürken, cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri maske, mesafe ve HES kodu sorgulaması yapıyor.Vatandaşlardan Erol Demirtürk, uygulamaların önemli olduğunu, bunun yanında vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs Rtürk 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement