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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - Hortum hasara neden oldu (2)

YOZGAT - Hortum hasara neden oldu (2)

- Hortumdan zarar gören Emirler Köyü'nün devrilen tabelası - Çatılardan uçan kiremitler - Devrilen ağaçlar - Devrilen elektrik direkleri - Köy sakinleriyle röportaj Yozgat 'ta hortum hasara neden olduYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde etkili olan hortum 3 köyde maddi zarara neden oldu.İlçeye bağlı Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde etkili olan hortum, elektrik direklerini devirdi, ağaçları kırdı, çatıları uçurdu.AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Emirler köyü sakini 63 yaşındaki Cansever Yıldız, hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu söyledi.

Yıldız, "Eşimle birlikte kapıya tutunduk, evi yıkacak zannettik. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Allah yardımcımız oldu. Her şey bir anda oldu. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan can kaybımız yok." dedi.
Veli Pınarcı da 55 yaşında olduğunu ve ilk defa böyle bir doğal afet gördüğünü belirtti.
Pınarcı, "Evde oturuyordum, rüzgar çıktı. Gökte mavi bir şey gördüm, 'gök yere indi' dedim. Baktım komşunun çadırını sökmüş. Su tankını 300 metre sürüklemiş." diye konuştu.

Jandarma Doğal Afet Hasar Tespit Felaket 

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