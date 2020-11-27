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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
YOZGAT - Evin salonunda 12 metre tünel kazan 5 şüpheli yakalandı

YOZGAT - Evin salonunda 12 metre tünel kazan 5 şüpheli yakalandı

- Jandarmanın kazı yapılan eve gelmesi (Drone) - Evin çevresinde alınan güvenlik önlemleri (Gece görüş kamerası) - Jandarmanın eve girmesi (Drone/gece görüş kamerası) - Evin salonunda kazılan tünel - Tünelden çıkartılan toprakların konulduğu çuvallar - Kazıda kullanılan malzemeler - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi Yozgat 'ta evin salonunda 12 metre tünel kazan 5 şüpheli yakalandıYOZGAT (AA) - Yozgat ’ta evin salonunda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyündeki M.S’ye ait evde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Termal kameralı dronenin de kullanıldığı operasyonda evin salonunda bir metre çapında ve 12 metre derinliğinde, kalaslarla güçlendirilmiş tünel kazan M.S, H.Y, O.Y, B.B. ve M.M.T. yakalandı.Evde yapılan aramada proteknik esaslı 10 patlayıcı, define arama dedektörü, kazıda kullanılan malzemeler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.Kazıda çıkan toprağı çuvallara koyup evin salonuna istifledikleri tespit edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Kamera 

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