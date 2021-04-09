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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yozgat Emniyeti'nden işitme engellilere özel klip

Yozgat Emniyeti'nden işitme engellilere özel klip

Hazırlanan video klip

( YOZGAT )-Yozgat Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası coşkusuna ortak olmaları amacıyla işitme engellilere özel video klip hazırladı YOZGAT

İşaret Dili Kadın Polis İşitme Engelli Engelli Vatandaş İşitme Engelliler 


- Yozgat Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası coşkusuna ortak olmaları amacıyla işitme engellilere özel video klip hazırladı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 176. Yılı dolayısıyla farklı bir video klip hazırladı. Klip işitme engelli vatandaşların yıl dönümü kutlamalarına ortak olunması amacıyla hazırlandı. Video klipte kadın polis memuru 10 Nisan kutlama şarkısını işaret diliyle anlattı. Hazırlanan video klip büyük beğeni topladı.
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