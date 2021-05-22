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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

YOZGAT - Devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Yaralıların ambulansa taşınması - Kaza yapan otomobil - Otomobilde meydana gelen hasar - Ekiplerin kaza yerinde çalışması Yozgat 'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.B.T. idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, E - 88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında devrildi.Kazada, Ramazan Durusu olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ü.G. ve S.B. yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bild Urus Sağlık Ekipleri 

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