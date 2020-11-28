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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
YOZGAT - DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

YOZGAT - DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

- Polis ekiplerinin emniyetten çıkışları - Operasyon emrinin verilmesi - Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyon - Şüphelilerin gözaltına alınması - Emniyet müdürlüğü binası - Şüphelilerin emniyete getirilmesi Yozgat 'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 20 adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Terör Örgütü Kışla 

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