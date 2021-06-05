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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da - Detaylar

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da - Detaylar

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trenden inişi ve çiçekle karşılanması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaşması - Garda bekleyen vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi - Vatandaşların sloganları ve pankart tutmaları - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi - Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın araca binmesiYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara - Sivas YHT hattı Sorgun hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Oktay, burada vatandaşları selamladı.

Hızlı Tren 

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