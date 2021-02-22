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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı

YOZGAT - Buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı

- Gölette mahsur kalan kara gerdanlı dalgıç kuşu - Vatandaşın Doğa Koruma ve Milli Parklara bildirmesi - İtfaiye ekiplerinin gelmesi - İtfaiye personelinin buz üzerinde yürüyerek kuşu kurtarması - İtfaiye erinin açıklaması - Kuşun Yozgat Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürülmesi için Doğa Koruma ve Milli - Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi Yozgat 'ta buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardıYOZGAT (AA) - Buz tutan gölde mahsur kalan kara gerdanlı dalgıç kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.Spor Vadisi'nde, buz tutan gölette bir dalgıç kuşunun hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.Kurumun yönlendirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzla kaplı gölet yüzeyinde yürüyerek dalgıç kuşuna ulaştı.Hareket etmekte zorlanan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi kontrolünde Yozgat Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.Kuşu kurtaran itfaiye personeli Sefa Türkmen, "Cesaretimi topladım, Allah rızası için kuşu kurtardım. Kuşta kısmi donmalar var, tedavisi için veteriner hekimliğe götüreceğiz." dedi.

Buz Tutan Gölet Buz Tutan Göl Bild Trol 

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