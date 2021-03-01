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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı

Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ'ın öğrencilerle buluşması

Fakülte Gebele Görece Öğrenciler Yüz Yüze 

-Öğrencilerin sınıftan görüntüsü
-Uygulamalı eğitimden görüntü
-Detay
-Röportajlar

( YOZGAT ) - YOZGAT

- Yozgat Bozok Üniversitesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim, uygulamalı öğrenim gören yaklaşık bin 500 öğrenci ile bugün itibariyle başladı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu´nun tavsiye kararı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı´nın öngörüsü doğrultusunda Yozgat Bozok Üniversitesinde, Senato kararı ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri de yüz yüze eğitime bugün itibariyle başladı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, karma esaslı yüz yüze uygulamalı eğitim öğretimin başlaması nedeni ile Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek uygulamalı staj eğitimi görecek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ile sohbet eden Rektör Karadağ, öğrencileri kampuste görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 1 Mart'ta 15. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını belirerek, "Yüz yüze eğitimin de başlaması güzel bir tevafuk oldu. Tıp fakültesi 4 ve 5. sınıflarımızın eğimleri sürüyordu. Bugün itibariyle sağlık alanındaki diğer fakülte ve yükse okullarımızda da yüz yüze eğitime başlandı. Bir tarafta yüz yüze eğitim yaparken bir taraftan da çevrimiçi eğitim sürdürülmektedir." dedi.
Hocaların öğrencileri, öğrencilerin de hocalarını özlediğini belirten Karadağ, "Bu öğrencilerin her alanda branşa yönelik, staja yönelik donanımlarını üst düzeye çıkartmak istiyoruz. Pandemi sürecindeki bu yapamadıklarımızı çok yoğun şekilde haftada 6 gün staja esasına dayalı olarak eğitim vereceğiz. Yüz yüze eğitimin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerden, Büşra Şeyhoğlu, yüz yüze eğitimdeki avantajların daha iyi olduğunu söyleyerek. “Teorik bilgide fazla bir eksiğimiz kalmadı sadece uygulamalı eğitimde eksikliklerimizi bu süreçte tamamlamak için geldik. Hocalarımızı, okulumuzu herkesi çok özledik. Bu süreçte gebelerle birlikte olmakta bizi çok mutlu ediyor. Biz gebelere dokunmadan mezun olmak istemiyorduk bu süreyi böyle tamamlayacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Ebelik 4. Sınıf öğrencisi Ayşenur Keşir ise “Yüz yüze eğitim için geldik. Burada yurtla ilgili hiçbir sorunuzum yok tek problemimiz ulaşım. Ulaşımda otobüsler tıklım tıklım dolu geliyor. Bununla ilgili önlemlerin alınmasını ve otobüslerin erken gelmesi bizim için daha iyi olur. Yurtlarda her odada bir kişi kalınıyor, yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Hastanede hijyen ve mesafeye dikkat edeceğiz. Üniversitemizi çok özledik çevrimiçi eğitimle çok zor devam ediyordu. Yüz yüze eğitimle gebelere dokunarak onlarla ilgilenerek çok daha güzel olacağını düşünüyorum.” dedi.
(BMG-GF-
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