YOZGAT - Bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

- İtfaiye ekiplerinin yanan evi söndürme çalışması - Yanan evden görüntüler - Yangını gören vatandaş ile röportaj - Vatandaşlardan görüntü Yozgat 'ta bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldüYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Şefaatli ilçesinde sobadan çıkan yangında yaşlı çift, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.Mutfak tüpünün de patladığı yangında yaşamını yitiren Şahin çiftin cesetleri, yıkılan duvarın altından çıkarıldı.Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.
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