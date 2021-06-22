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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında mahkeme yakalama emri çıkardı

YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında mahkeme yakalama emri çıkardı

Fariz gözaltı videosu (arşiv)

Adli Kontrol Yurt Dışı Sanık Avukatı Mahkeme Heyeti Yakalama Emri 

-Youtube videosu (arşiv)

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bağcılar’da su satan çocukla ilgili çektiği videodan sonra büyük tepki toplayan Azerbeycan uyruklu. Bağcılar’da su satan çocukla ilgili video çektikten sonra gündeme gelen sonrasında da videonun kurgu olduğu tespit edilen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Azerbeycan uyruklu. Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık avukatı katıldı.
Sanık avukatı, “Müvekkilim yurt dışında da faaliyet gösteren bir youtuberdır. En azından yurt dışındaki çekimlerini yapabilmesi için adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Sonuçta annesi Türk vatandaşı olmuştur” dedi.
Savunmadan kaçtığı için ifadesi alınamayan YouTuber Fariz hakkında mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması için yakalama emri çıkardı. Sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması istemini de reddetti. (DK-ÖFA
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