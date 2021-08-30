Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı

-Çoban Galip Arkesen’in ahırından aktüel görüntüler

-Galip Arkesen koyunlara yem veriyor

-Galip Arkesen , o gün yorulan koyunu yine sırtına alıp gösteriyor

-Galip Arkesen ile röportaj

-O anları cep telefonu ile çeken İsmail Panpallı ile röportaj

-Galip Arkesen’in kardeşi ile röportaj



( OSMANİYE )- Koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kesmeburun köyünde koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Galip Arkesen, her zamanki gibi koyun sürüsünü ahırdan çıkararak meraya otlatmaya götürdü. Geri dönüşte tekrardan koyunlarını ahıra götürmek için yola koyulan Galip Arkesen, bir koyunun yürümekten yorulduğunu ve sürünün arkasında kaldığını fark etti. Koyunu kucaklayıp sırtına alan Arkesen, yaklaşık 2 kilometre boyunca ahıra kadar koyunu sırtında taşıdı. O anları ise yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Galip Arkesen, “O gün araziden geliyordum. Hayvanımdan bir tanesi yorulmuş yorgun düşmüş. Bende çocuk gibi kucakladım eve kadar sırtımda getirdim” dedi.

O anları cep telefonu ile kaydeden İsmail Panpanllı ise “Ben de bir yeren geliyordum arabayla. Önümden giderken ilgili çekti. Koyunu sırtına almış götürüyor. Bende o anları cep telefonu ile çektim” şeklinde konuştu.

(SLÇ-

