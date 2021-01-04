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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yorgun mermi şüphelisi, tutuklandı

- Yorgun mermi şüphelisi, tutuklandı

ARŞİV

( TOKAT ) TOKAT

Genç Kız Osmanpaşa Balistik Polis Ekipleri Ameliyat 


- Tokat'ın Erbaa ilçesinde genç kızın başına düşen yorgun mermi ile yaralanmasına neden olan olayın şüphelisi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar, ağır yaralandı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken olayın şüphelisi polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.K.'yi (28) Erbaa Adliyesine sevk edildi. Olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balistik inceleme yapılacak Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi alan ekipleri 3 gün geceli gündüzlü çalıştı. Kamera kayıtlarından şüpheliyi tespit eden ekipler, bölgede boş kovan buldu. Tabancayı havaya ateş ettiğini kabul eden Ö.K’nin kullandığı tabancaya el konuldu. Büşra'nın başına isabet eden merminin şüphelinin tabancasından çıkıp çıkmadığı yapılacak balistik inceleme sonunda kesinleşecek. Mermi genç kızın başından çıkartılamadı Olay; Tokat’ın Erbaa ilçesinde İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı. (Nİ-
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