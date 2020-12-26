Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti

Yorgun mermi Peugeot Bayi İnciroğlu'na isabet etti

-Olay yerinden görüntüler

Polis Polis Ekipleri Mermi 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--bayiden detaylar
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'na yorgun mermi isabet etti. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan Peugeot Bayi İnciroğlu'nda meydana gelen olayda, bayi içerisinde mermi bulan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bayiye isabet eden kurşunun yorgun mermi olduğunu belirledi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bayide inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement