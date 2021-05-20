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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu

Yorgun mermi otomobile isabet etti, ölümden kıl payı kurtuldu

Tokat'ta, yorgun merminin isabet ettiği otomobil

Polis Alışveriş Patlama Sesi Mermi 

-Delinen otomobilin tavanı
-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-Mermi çekirdeğinin araç içinde bulunması
-Otomobil sürücüsü Ferhat Akgünler, röportaj
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta otomobilin tavanını delen yorgun mermiden kıl payı kurtuldu, araç sürücüsü ölümden döndü. Behzat Bulvarında seyir halindeki olan Ferhat Akgünler (41) idaresindeki otomobile nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Otomobilin tavanın delerek içeri giren mermi çekirdeğinden Akgünler ile birlikte araçta bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu. Şans eseri ölümden dönen sürücü otomobilini Çay Mahallesinde durdurarak polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir süre yorgun mermiyi aradı. Çok geçmeden mermi çekirdeği arka koltuğun yan tarafında bulundu. Polis ekipleri tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı. Marketten alışveriş yaparak eve döndükleri sırada bir ses duyduğunu belirten Akgünler, “Seyir halindeyken bir patlama sesi duydum. Aracıma yorgun mermi geldiğini fark ettim. Polisi aradım. Birkaç santim daha yakınıma düşeydi mermi hayatımıza mal olacaktı. Küçük bir sıyrıkla kurtardık. Havaya silah atılmaması, her önüne gelene silah verilmemesini istiyorum” dedi.

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