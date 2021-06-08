Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı

-komiserin ambulanstan indirilerek hastaneye girişi,

-hastane dışından genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) -- Komiser hafif yaralandı, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya olarak devriye gezen komiserin ayağına yorgun mermi isabet etti. Olay sonrası komiser hafif şekilde yaralanırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Millet Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Millet Parkı'nda yaya olarak devriye gezen komiser Mustafa K.'nın sol ayağına bir anda yorgun mermi isabet etti. Olay sonrası neye uğradığını şaşıran komiser, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan komisere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın duyulmasının ardından Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ile çok sayıda polis hastaneye gelerek komiser Mustafa K.'nın durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı komiserin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, yorgun merminin nereden geldiği ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. (SVY-

