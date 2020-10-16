Yorgun düşen ata gitmesi için şiddet uyguladı



- Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesinde elindeki şiş ile gitmeyen atı şişleyen kişinin görüntüleri tepki çekti. Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesinde yaşanan olayda ismi öğrenilmeyen bir kişi, at arabasına koştuğu atı gitmeyince elindeki şiş ile karnında şişlemeye başladı.

O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. "Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi" Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.Vatandaşlar atı şişleyen kişinin gözaltına alınarak atın da koruma altına alınmasını istediler.



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