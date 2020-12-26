Yorgancılık mesleğini 50 yıldır sürdürüyor

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( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Sağlık açısından en uygun yorgan; yün ve pamuk yorgan AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da 50 yıldır yün ve pamuktan yorgan dikerek geçimini sağlayan İsmet Kartal, elyaf yorganların yaygınlaşmasına rağmen mesleğini hala özenle yapmaya devam ediyor.El emeği göz nuru yün ve pamuk yorganlar, yüzyıllar boyu çeyizlerin en önemli parçası oldu. Rengarenk kumaşlar ve bu kumaşlara iğneyle işlenen tavuskuşu, karanfil, fiyonk desenleri nostaljik olduğu kadar da göz alıcı. Yıllardır devam eden yorgancılık mesleği elyaf yorganlar çıktığı için sekteye uğradı ancak insanlar yün ve pamuk yorganın daha sağlıklı olduğunu öğrendikten sonra elyaf yorgan alışkanlığından vazgeçmeye başladı.

50 yıldır sektörün içinde olan yorgancı İsmet Kartal, yılladır özenle bu işi yapmaya devam ediyor.Yorgancılığı evimizde yapıyordukİsmet Kartal yaptığı açıklamada; öncesinde annesi ve babasının yorgancılığı evde yaptığını ve kendisinin o vesileyle mesleğe başladığını söyledi.



Kartal şöyle devam etti:“Yorgancılık evimizin içerisinde yapılıyordu erken yaşlarda başladım ben bu mesleğe. 15 yaşımın çok altındaydım. Annem babam yorgancıydı evimizin içinde yapılıyordu. Merhum Yorgancı Cemil Çetinbaş’ın yanına Konya’dan, Rize’den, Trabzon’dan çalışmaya ustalar gelirdi. Gelen kişilerin de yaşları bana uygun olduğu için orada bu işe karşı daha fazla sempati duymaya başladım. O gün bugündür devam ediyoruz. Sadece yorgancılık değil de bütün işler severek yapılırsa bu iş yürüyor.”Elyaf yorganlar çıktığında işler durduYorganda çeşidin bol olduğunu kaydeden Kartal: “Düğünlerde çeyiz yorganı, onun dışında günlük ihtiyaçları karşılayalım diye herkesin evinde birkaç yorgan bulunması gerekiyor. Bir yorganın yapımını 1 günde de bitirebilirsin 2 gün de sürebilir. Bu, modeline göre değişir. Bunun yanında marketlerde elyaf yorganlar çıktı. O elyaf yorganlar çıktığı zaman bizim işlerde baya duraklama oldu. Millet elyaf yorganlara yaklaştı. Fakat görüldü ki sağlık yönünden en sıhhatli en temiz yorgan yün veya pamuk yorgan. Elyaf yorganları millet daha yakından tanıdığı için yüne karşı veya gerçek pamuğa karşı böyle bir sempati duymaya başladı.

O yüzden de bizim işler daima canlı kalıyor.” dedi.

Yün yorgan insanın yorgunluğunu alıyorYün yorganın sağlık yönünden en uygun yorgan olduğunu aktaran Kartal, ayrıca yünün yorgunluğu da aldığını söyledi.



Kartal konuşmasını şöyle sürdürdü:“Yastıkta da çok önemlidir. Onların da yün veya pamuk olması gerekiyor. Bunların dışında olduğu zaman vatandaş şikayetçi oluyor. Bugüne kadar çırak yetiştirdik. Gerek kendi çocuklarımızdan olsun gerekse dışarından olsun. Fakat zaman içinde gördük ki yürümedi. Çocuklar başka işlere yöneldiler. O yüzden şuan çırak yok.”



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