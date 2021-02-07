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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yöresel kıyafetleri ile toprak kortta tenis oynamaya çalışan Sarıbal Mahallesi sakinleri halı sahalarına kavuştu

Yöresel kıyafetleri ile toprak kortta tenis oynamaya çalışan Sarıbal Mahallesi sakinleri halı sahalarına kavuştu

mahalleliden görüntüler

Futbol Sahası Yöresel Kıyafet En Güzel Gol Harekete Geç Öğretmenlik 

-sahadan görüntüler
-maçı izlemeye gelenler
-top oynayan yöresel kıyafetli mahalleli
-gol ve sevinç
-röportaj
-genel ve detaylar
-arşiv-

( ŞANLIURFA )- Toprak alanda tenis oynayan Sarıbal Mahallesi sakinleri modern kortlarına kavuşuyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde toprak alana kurdukları kortta tenis oynamaya çalışan Sarıbal Mahallesi sakinleri halı sahalarına kavuşurken, modern tenis kortlarına da yakın zamanda kavuşacak. Mahalle sakinleri, ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı tenis oynamaya köye davet etti. Viranşehir ilçesine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbal kırsal Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını döneminde zaman geçirmek amacıyla tarlada tenis kortu kurdu. Mahallede 4 yıldır öğretmenlik yapan Yusuf Avcıbaş’ın desteğiyle kurulan kortta genci yaşlısı bütün mahalleli yöresel kıyafetleriyle tenis oynamaya başladı.
Mahallelinin kendi imkanlarıyla yaptığı kortta tenis oynaması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da dikkatini çekti. Bakanın talimatıyla harekete geçen Gençlik ve Spor Şanlıurfa İl Müdürlüğü, mahalleye modern bir tenis kortu ile halı saha yaptı. Halı saha kısa bir sürede tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunuldu. Tenis kortunun da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Şalvar ve yöresel kıyafetleriyle sahaya inen mahalleli, çekişmeli maçlar yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı maçta birbirinden güzel goller atan mahalleli, profesyonel futbolcuları aratmadı. Hülya Avşar’a meydan okudular Hülya Avşar’ı maç oynamaya beklediklerini söyleyen Celal Avcıbaşı, ”Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Toprak korttan futbol sahasına ve tenis kortuna kavuştuk. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Hülya Avşar’ı buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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