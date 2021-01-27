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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu

Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu

Tabeladan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Yön Tabelası 

-Trafik
-Ekiplerin çalışması
-Detay

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürerken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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