Yomra Belediye Başkanı Bıyık ilçesinin isminin olaylarla gündeme gelmesinden rahatsız

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( TRABZON )- Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık:- "Artık Yomra halkı burada toplanarak 'bıktık sizden' diyor; ilçeyi kendi haline bırakın" TRABZON



- Trabzon'un Yomra ilçesinde bir hafta önce belediye binası önünde aracından indikten sonra silahlı saldırıya uğrayan ve sıkılan 5 kurşun şans eseri kendisine isabet etmeyen Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, hain bir saldırıya uğradığını belirterek "Bu ilçe artık bu olaylarla anılmayacak. Bu Yomra'nın saymadım ama kaçıncı vakasıdır. Hiçbir tanesinin failleri bulunamamıştır. Artık Yomra halkı burada toplanarak 'bıktık sizden' diyor. İlçeyi kendi haline bırakın" dedi.

Trabzon’da 11 Haziran Cuma günü Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a gerçekleştirilen silahlı saldırı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı. Yomra Belediye binası önünde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı basın toplantısında konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim döneminde de sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Merhum Cumhurbaşkanımız, zamanın Başbakanı Turgut Özal, kürsüde konuşurken uğradığı hain saldırının ardından veciz bir ifade kullanmıştı. Bugün ben de aynısını tekrarlamak istiyorum. 'Allah'ın verdiği ömrü O'nun izninden başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuz.' Bir hafta önce burada belediye binasına girişimiz esnasında hain bir saldırıya uğramış bulunuyorum. O gün burada olayın gerçekleştiği anda burada bulunan 4-5 tane vatandaşımız vardı. Belki bu kalabalık bugün bu 4-5 tane insandan birkaçının cenazesi için veya hastanedeki ziyareti için bu toplantıyı düzenlemek zorunda kalacaktık. Olay düşünülmüş olduğundan daha vahim bir duruma ilerlemiş olacaktı. Bu saldırı Yomra’ya olan çalışma azmimi durdurabilecek bir saldırı değil. 15 saat çalışacaktık 20 saat çalışacağız. Vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek için sonuna kadar çalışacağız. Biz bu yola çıktığımız zaman vatandaşımızın hizmetini yapacağımıza, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımıza ve belediyenin bir kuruşunu kimseye peşkeş çekmeyeceğimize and içerek göreve başladık. Bundan sonraki süreçte de söylediklerimizin arkasında durarak çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yomra ilçesinin artık bu olaylarla anılmayacağını dile getiren Başkan Bıyık, "Yomra'da bizim siyasi seçim çalışmalarımızı yapmış olduğumuz süreçte de de bu sıkıntılarla karşılaştık. Bir ilçe düşünün demokrasi içerisinde bir seçim yapamayacak kadar kötü bir duruma sokulmuştur. Seçim döneminde bunlarla karşı karşıya kaldık. Seçim vaatlerimizde bu ilçeye huzur, adalet getireceğiz dedik. Bu ilçe artık bu olaylarla anılmayacak. Bu Yomra'nın saymadım ama kaçıncı vakasıdır. Hiçbir tanesinin failleri bulunamamıştır. Artık Yomra halkı burada toplanarak 'bıktık sizden' diyor. İlçeyi kendi haline bırakın" ifadelerini kullandı.Başkan Bıyık konuşmasının ardından vatandaşlarla görüşerek teşekkür etti.

