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Yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti

Yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti

OLAY YERİ

Altın Karahisar Pompalı Tüfek 

-JANDARMA ARAÇLARI
-ÖLEN ŞAHSIN FOTOĞRAFI

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde durdurduğu dolmuşun içerisindeki kadını pompalı tüfekle vuran kişi daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Edinilen bilgilere göre Şebinkarahisar ilçe merkezinden Kınık Köyü’ne giden dolmuşun elindeki pompalı tüfekle yolunu keserek durduran Şevket Karaman (60), yolcuları indirdikten sonra araçta bulunan Semiha. A’yı (50) vurarak yaraladı. Şevket Karaman’ın pompalı tüfekle 4 fişek attığı Semiha A. sol göğsünden bir fişekle yaralandı. Aynı araçta bulunan 2 çocuğunun gözleri önünde vurularak yaralanan Semiha A. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden özel aracıyla kaçan Şüpheli Şevket Karaman ise Karacaören Köyü’ndeki evinin bahçesinde aynı pompalı tüfekle başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.
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