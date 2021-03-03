Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

Görme engelli şahsın görüntüsü

Görme Engelli Vatandaş Görme Engelli Engelli Vatandaş Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Şahsın polis ekiplerince polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının seyir halinde görüntüsü
-Şahsın kardeşinin evine getirilmesi
-Polis aracından indirilmesi
-Polisin kolundan tutarak kardeşinin evine götürmesi
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polisin yardımıyla kardeşinin evine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi 5850 sokaktaki ikametinden ayrılarak Paşacık Mahallesi 1611 sokağa gelen görme engelli Nevzat Altuntaş (63) bir süre sonra yolunu kaybederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri görme engelli vatandaşı alarak polis aracına bindirdi. Babasının evine gitmek istediğini söyleyen görme engelli yaşlı adam polis otosuyla Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesinde bulunan Altuntaş Apartmanında yaşayan kardeşi Kadir Altuntaş'a (57) teslim edildi. Polis ekibinin kollarında merdivenlerden çıkarılarak kardeşine teslim edilen görme engelli yaşlı adam, "Haydi sağ olun" diyerek eve girdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı