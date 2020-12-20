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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

KAZANIN YAŞANDIĞI GECE OLAY YERİNDEN VE HASTANEDEN ÇEKİLEN DETAYLAR

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Yaşam Mücadelesi İpekyolu 

-ADLİ TIPTAN DETAYLAR
-ÖLEN GECİN FOTOĞRAFI

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde tarihi İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Halil İbrahim Yiğit’e (23) bir araç çarparak kaçtı. Kazada, ağır yaralanan Yiğit, 112 tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yiğit, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Yiğit’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis Yiğit’e çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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