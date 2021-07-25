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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Olay yerinden genel görüntü

Cenaze Trafik Kazası Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Otomobilden görüntü
-Cenazeden görüntü
-Otomobil çekilirken görüntü
-Cenaze kaldırılırken görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak- Sivaslı yolunda otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, Uşak - Sivaslı yolu üzerinde Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A. (31), kontrolündeki 10 N 5600 plakalı otomobil Sivaslı İlçesi istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği tespit edilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaklaşık 50 metre ileri savruldu. Olay yerine ihbarlar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken polis ekipleri ise sürücü M.A.’yı gözaltına aldı. Hayatını kaybeden şahsın kimliğini tespit etme çalışmaları başlarken cenazesi ise Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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