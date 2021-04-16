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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı.. Eşinin elini bir an olsun bile bırakmadı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı.. Eşinin elini bir an olsun bile bırakmadı

Olay yeri

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-Yaşlı kadının yerde yatması
-Eşinin yaralı kadının elini tutması
-Vatandaşların trafiği açmaya çalışması
-Yaralı kadının ambulansa alınması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren yaşlı kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı- Yerde yaralı halde yatan eşinin elini bir an olsun bile bırakmadı İSTANBUL

- Eyüpsultan’da yayalar için kırmızı ışık yanarken eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı. Çevredekilerin yardımıyla tırın altından çıkarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Eyüpsultan’da Güzeltepe Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Refika Bacaksız ve eşi, yayalar için kırmızı ışığın yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki tır Refika Bacaksız’a çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle tırın altına girdi. Yardıma koşan vatandaşlar tır altına giren yaşlı kadını çıkardı. Bu sırada vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, eşi yerde yaralı halde yatan yaşlı kadının yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Eşi elini tuttuğu karısının sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise trafiği açarak trafiğin sıkışması engelledi. Yaşlı kadın olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır şoförü Mecit Erdoğan ise, “Bana yeşil yandı. Bu sırada onlar oradan geçmeye çalışıyormuş. Ben bakınca görmedim. Kalkarken olan oldu” dedi.

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