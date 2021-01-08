- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı

-kuryenin kenara çekip durması

-kuryenin yaşlı adamı yardım etmesi

-kuryenin yaşlı adamı sırtında taşıması



( PEKİN ) PEKİN



- Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Jinhua'da yaşlı bir adam yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Koltuk değnekleriyle karşı geçmek için çabalayan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen bir kurye koştu. Yardımsever kurye, yaşlı adamı önce belinden kavrayarak karşıya geçirmeye çalıştı, sonra sırtına alarak yolun karşı tarafına taşıdı.



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