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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpıp metrelerce savurduğu anlar kamerada
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpıp metrelerce savurduğu anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpıp metrelerce savurduğu anlar kamerada

- YARALININ AMBULANSA BİNDİRİLİŞİ

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Polis Ekipleri Yaya Geçidi 

-- OLAY YERİNDEN GENEL VE DETAY
-- ARABANIN CAMI
-- AMBULANSIN GİDİŞİ
-- SÜRÜCÜNÜN KAZAYI ANLATMASI
-- SÜRÜCÜ ALKOL TESTİ
-- GÜVENLİK KAMERASI

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur’da yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adamın havada takla atıp yere düştüü anlar güvenlik kamerası taranıdan kaydedildi Burdur, Armağan İlci Bulvarı Taş Fırın önünde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Osman Durmaz’ın (31) kullandığı 07 AHZ 065 plakalı otomobil, şehir merkezinden otogar istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen Osman Doğan’a (71) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Doğan’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan 10 metre ileride bulunan yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamın otomobil ile çarpışması olay yerinde bulunan bir fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Osman Doğan’ın karşıya geçerken kendisine yaklaşan otomobili fark ettikten sonra koşması daha sonra otomobile çarpması sonucu havada taklalar atıp yere düşmesi yer alıyor. (CTK)
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