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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

OLAY YERİ SICAK GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Bild Yaşlı Adam 

-YAŞLI ADAMIN AMBULANSA BİNDİRİLMESİ
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde karşı caddeye geçmek isteyen yaşlı bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine ilerlemekte olan B. U. idaresindeki 52 FJ 770 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 68 yaşındaki M. A.’ya çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
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