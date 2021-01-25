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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı

- Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı

Kaza yeri

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Çalışan Kadın Polis Karakolu Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden genel görüntüler
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralı kadının çığlık atması
-Araç sürücüsünün ekiplere bilgi vermesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı. Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak’ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Koç, Fazlı Gültekin’in kullandığı 67 TP 014 plakalı FIAT Doblo marka aracın çarpması sonucu yerde kaldı. Kaza sonrası yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın ambulansa bindirilirken çektiği acı nedeniyle çığlık attı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İYA-OA-
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