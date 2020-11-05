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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Kalabalık

Polis Çalışan Kadın Alabalık Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Yaralı kadın ve ambulansa kaldırılması
-Not: görüntü vatandaş cep telefonu

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Kaza Siverek - Çermik çevre yolu olarak bilinen Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı, Selçuk ilkokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.’ye otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadın Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası ve kadının ambulansa kaldırılması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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