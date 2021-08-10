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Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı: 3 yaralı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı: 3 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı: 3 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Altın Ticari Araç Gözaltı Çalışan Anne 

-Yaralılar yerde
-Yaralılara sağlık görevlilerinin müdahalesi
-Yaralıların ambulansa konulması
-Kaza yapan araç
-Trafik görevlilerinin yolda trafiği düzenleme çalışması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Darende ilçesinde şehirlerarası yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızı ile yanlarındaki kadına hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesinin Somuncu Baba Bulvarı'ndaki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandıkkaya yönetimindeki 01 EZ 179 plakalı Fiat marka hafif ticari araç bulvar üzerinde seyir halindeyken, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kız ile yanlarındaki kadına çarptı. Kaza sonrasında Refika Akpınar (44) ile kızı Sümeyye (21) ve akrabaları Ayşe Akpınar (29) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 acil sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapıldı. Yaralılardan Refika ve Ayşe Akpınar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Sümeyye Akpınar ise İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.'Karşıya geçme kararsızlığı kazaya neden oldu' iddiasıÖte yandan kazanın, 3 kadının şehirlerarası yolda karşıdan karşıya geçme konusunda kararsız kalması nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, kaza sonrasında Malatya-Kayseri karayolu bir süre trafiğe kapalı tutuldu.Kazadan sonra hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sandıkkaya polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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