Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

-Kalabalık

-Ambulans



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kazada kadın yaralandı. Kaza, İlçenin Said’i Nursi Bulvarı Mehmetçik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet D. (53) idaresinde ki 21 DZ 515 plakalı Renault markalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Jamila Nejjar (56) isimli yabancı uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 Acil ekipleri ve polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı kadın ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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