Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Olay yeri

Yaşlı Kadın Polis Çalışan Kadın Alabalık Yaralı Kadın 

-Kalabalık
-Ambulans

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kazada kadın yaralandı. Kaza, İlçenin Said’i Nursi Bulvarı Mehmetçik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet D. (53) idaresinde ki 21 DZ 515 plakalı Renault markalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Jamila Nejjar (56) isimli yabancı uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 Acil ekipleri ve polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı kadın ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement