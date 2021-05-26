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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı: 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı: 1 yaralı

Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Petrol Polis Ekipleri Kadın Sürücü 


- Denizli’nin Çal ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahsa, kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den ilçe merkezine seyir halinde olan Merve O’nun idaresindeki 09 C 3318 plakalı Wolksvagen marka otomobille karşıdan karşıya geçmek isteyen 45 yaşındaki Hüseyin D’ye çarptı. Otomobilin ön camına çarpan Hüseyin D., yaralandı. Petrol istasyonunda bulunan çalışanlar kazayı görür görmez vatandaşın yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Hüseyin D’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, kaza anı petrol istasyonunda ki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (SY-MB-Y)
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