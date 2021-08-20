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Yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarptı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarptı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Halk Otobüsü Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-Polisin inceleme yapması
-Kırık camdan görüntüler
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı adam ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi 85331 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Nuri Yimsel (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüsü sokak üzerinde seyir ederken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rüstem Bakır’a (46) çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mehmet Nuri Yimsel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisler olay yerinde yaptıkları ilk incelemede 5 metre fren izine rastladı. Rüstem Bakır’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol otobüsün kaldırılmasının ardından tekrardan açıldı. Öte yandan otobüsün camının ise çarpmanın etkisiyle kırıldığı görüldü.

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