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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

hastaneden genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Hastane Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Ölümlü 

-dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza yerinden ve araçtan görüntüler,
-bir hafta önce meydana gelen kaza yerinden ve araçtan görüntüler,
-genel ve detay görüntüler,
-dün akşamki kazada hayatını kaybeden Reşit Y.’nin sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) -- Karşıdan karşıya geçmek isteyen adam, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti- Aynı noktada bir haftada ikinci ölümlü kaza yaşandı GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı noktada geçen hafta da bir vatandaşın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun üçüncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Y.’ye (53), M.Ç. (45) isimli sürücünün kontrolündeki 27 BPJ 48 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Reşit Y., olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hayatını kaybeden Reşit Y.’nin cansız bedeni, tamamlanan işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, otomobil sürücüsü M.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Aynı noktada bir haftada ikinci ölümlü kaza Öte yandan, aynı noktada geçtiğimiz hafta da ölümlü bir kazanın yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, yine yoluna karşısına geçmek isteyen Musa Durmaz (71) isimli vatandaşa, A.Y. isimli şahsın kullandığı 31 KJH 73 plakalı Ford marka aracın çarptığı ve yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. (SVY-LO-SO-Y)
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