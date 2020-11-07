Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek için karayoluna çıktı, canından oldu

Yolun karşısına geçmek için karayoluna çıktı, canından oldu

Olay yeri

Sağlık Ekibi Dinlenme Tesisi Yolcu Otobüsü 

-Cesedin görüntüsü
-röportaj
-detay görüntüler

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Kargacı Mahallesi yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola veren yolcu otobüsünden inen Mustafa Metin Çoban’a (52) karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, Konya yönüne giden A.T’nin kullandığı Ford marka 72 AB 118 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü A.T. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı