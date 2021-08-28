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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ölen şahıstan görüntüler (görüntü buzlanırsa iyi olur)
-Jandarma ve polis ekiplerinden görüntüler
-Olayı gören şahıs ile röportaj
-Vefat eden Mahmut Tutar'ın cenazesinin kaldırılması
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut T.'ye (68), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KBE 75 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen Mahmut T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Mahmut T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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