Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yolun karşına geçen engeli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı

Yolun karşına geçen engeli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı

olay yerinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Beyin Kanaması Engelli Vatandaş Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-polisten görüntü
-olay yeri inceleme

( İSTANBUL )- Sultangazi'de otobüsün çarptığı engelliyi hastaneye gitmeye kimse ikna edemedi İSTANBUL

- Sultangazi'de yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı. Engelli vatandaşı sağlık ekipleri ve otobüs şoförü hastaneye gitmek için ikna edemedi. Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Ümit Mutlu isimli zihinsel engelli vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden 27 yaşındaki Halil Çınar'ın yönetiminde bulunan 34 ED 9439 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yaşanan olayın ardından kaşı açılan engelli vatandaş hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Araç şoförü ise kendisini hastaneye götürmek üzere peşinden koşarak engelli vatandaşın evinin önüne geldi. Hastaneye gitmek için bir türlü ikna edilemeyince ise polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini ikna etmek için uzun süre çaba sarf etse de başaramadılar. Sokak ortasında sağa sola koşturarak sürekli başına vuran engelli vatandaşı beyin kanaması geçirme ihtimali nedeniyle ambulansa almak için büyük mücadele gösteren sağlık ekibine annesi ise "onu kesinlikle götüremezsiniz bunun imkanı yok. Ancak kendisi biraz dolaştıktan sonra sakinleşir ve ben ikna ederim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sağlık ekipleri sorumluluğun ailesine ait olduğunu beyan ettikleri tutanak hazırladıktan sonra bölgeden ayrıldılar halk otobüsü şoförü Halil Çınar ise, olay yerinde verdiği ifadesinde "duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket ettim o esnada kendisi bir anda otobüsün önüne atladı ve kafasını cama vurdu ben kendisini hastaneye götürmek için peşinden koşsam da ikna edemedim" ifadelerine yer verdi sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı