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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

Yüksek sesli müzikle dans eden gençler

Kamera Asker Konvoyu Asker Eğlencesi Cep Telefonu Grup Genç 

-Trafikte yaşanan yoğunluk

( İSTANBUL - ÖZEL)- Trafiği aksatan magandalara sürücüler korna çalarak çalarak tepki gösterdi İSTANBUL

- Başakşehir’de asker eğlencesi yapan magandalar, yolu kapatarak trafiği aksattı. Sos ses müzik açarak çevreyi de rahatsız eden magandalar, kendilerine tepki için korna çalan sürücülere de aldırmadan eğlencelerini böyle sürdürdü. Başakşehir’de askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak için asker konvoyu düzenleyen bir grup genç, yolu trafiğe kapattı. Aşırı yüksek sesle müzik açan, dans eden gençler, oluşan araç kuyruğuna bile aldırış etmedi. Kendilerine tepki için korna çalan sürücüleri de dikkate almayan magandaların bu kadar da olmaz dedirten vurdumduymazlığı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. (BT-RU
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