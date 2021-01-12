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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yollar göle döndü, otomobil suya gömüldü

Yollar göle döndü, otomobil suya gömüldü

BİR OTOMOBİLİN SUYA GÖMÜLMESİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Akkale 


- Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul-Çanakkale yolu bir süre trafiğe kapandı. Suya gömülen bir otomobil arıza yaparken, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Malkara ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. İstanbul'dan Çanakkale, Çanakkale'den İstanbul yönüne giden sürücüler zor anlar yaşadı. D-110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. Suya gömülen bir otomobil arıza yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. 30 dakika süren yağış sonrası yollarda hasar meydana geldi. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.
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