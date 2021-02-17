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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu

Yollar buz pistine döndü, kaza üstüne kaza oldu

yollardan görüntü

Hava Sıcaklığı Kar Temizleme Gesi Sizce Kar Yağışı 

-kaza yapan araçlardan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde karla birlikte yollarda buz pistine döndü. Çok sayıda araç kaza yaptı. Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı sürüyor. Dün gece İnegöl'de hava sıcaklığı eksi 6 derece kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle yollar buz tuttu. Ekipler ana caddelerde tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını yaparken, çok sayıda aracın kullandığı ara sokaklarda ise manzara farklıydı. Yolların buz pistine dönmesiyle çok sayıda araç kaza yaptı. Bazı bölgelerde insanların bile ayakta durmasın neredeyse imkansız olduğu yollarda 4 araç birbirine girdi. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak tâli yoldan trafik akışını sağladı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından olay yerine gelen ekipler yolda tuzlama yaptı. Hamzabey OSB'de de yollar felç Sabah işe gidecek olan vatandaşlar dondurucu bir havayla karşı karşıya kalırken, Hamzabey OSB'ye giden yolda çok sayıda insan yollarda kaldı. Bir çok araç yolların buzlu ve kaygan olmasından dolayı çaresizce beklemek zorunda kaldı. Saatler sonra çalışmaların yapılmasıyla trafik tekrar normale döndü. (SA-MŞ)
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