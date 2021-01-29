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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Yollar buz pistine döndü

- Yollar buz pistine döndü

Araçların kayması

Polis Kar Kalınlığı Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Araçların vatandaşlar ve polisler tarafından kurtarılmaya çalışması
-Yollardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Sürücülerin yardımına polisler koştu ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Zincirsiz yola çıkan araçlar kayıp durdu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesinde, Arif Atalay Bulvarını kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına vatandaşlar ile trafik polis ekipleri koştu. Zincirsiz bir şekilde yola çıkan çoğu araç cadde üzerinde bir sağa bir sola kaydı. Besni Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışma başlattı. (RK)
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