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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı...O anlar kamerada

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı...O anlar kamerada

Yoldan geçenlerin sigarasını yakan hırsızın motosiklet çalması (ilk güvenlik kamerası)

Alışveriş Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Sigara Hırsız 

-Elektrikli motosikletin sahibi ile röportaj
-Olay yerinden görüntü
-Diğer motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası

( KONYA ) KONYA

- Konya’da elektrikli motosiklet hırsızlığı yapmak için bekleyen şüpheli, çakmak isteyen kişilerin sigarasını yaktıktan sonra elektrikli motosikleti çaldı.Olay, 16 Mayıs’ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli camlı yerde bulunan motosikleti fark ettikten sonra kalabalığın azalmasını bekledi. O sırada alışverişten dönen iki kişi hırsızlık şüphelisinden çakmak istedi. Şüpheli sigarayı yaktıktan sonra şahıslar yoluna devam etti. Etraf sessizleştikten sonra kapıyı zorlayarak açan şüpheli, elektrikli motosikleti sürükleyerek götürdü. Olayın ardından motosikletin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polis merkezine bildirdi. Şüphelinin yoldan geçenlerin sigarasını yakması ve motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin etrafta keşif yaptıktan sonra bir süre beklemesi, yoldan geçen kişilerin sigarasını yakması ve ardından elektrikli motosikleti sürükleyerek götürmesi yer alıyor.İşe geldiğini anlatan elektrikli motosikletin sahibi Mehmet Kaya, “Sonra saat 01.00 gibi motosikleti buraya bıraktım, kapısını kilitledim. Saat 8.30 gibi baktığımda motosikletim yerinde yoktu. Normalde kapı kilitliydi. Karakola gittim şikayette bulunmak için. Polisler kamera kayıtlarını aldı. Şimdilik daha ses seda çıkmadı” ifadelerini kullandı.
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