Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu

Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu

-Olay yerinden görüntüler

Polis Cenaze Nadan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Ekiplerden görüntüler
--Binadan görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) -- Kocaeli’de inşaatta iple asılı erkek cesedi bulundu KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 38 yaşındaki bir şahıs, vatandaşlar tarafından inşaat halindeki bir binada iple asılı halde bulundu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binanın önünden geçen vatandaşlar, içeride erkek bir şahsın iple asılı halde olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Eren Özmen (38) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özmen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (MK-HFV-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement