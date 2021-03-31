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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi

-Şahsın çatıdaki hali

İntihar Sağlık Ekibi Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri detay
--Ekiplerin önlemi detay
--Sağlık ekibi detay
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde borçları sebebiyle bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısından intihara kalkıştı. Bir vatandaş, borçlarını ödeyeceği sözünü vererek şahsı intihardan vazgeçirdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçları yüzünden bunalıma giren İbrahim A. (46), 6 katlı binanın çatısına çıktı. Şahsı binanın çatısında gören çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş İbrahim A'ya borçlarını ödeyeceği sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi. İntihar etmek için çıktığı binadan indirilen İbrahim A., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ifadesinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü. (HFV-
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